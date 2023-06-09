Memura zammın bütçeye maliyeti - seyyanen + %

Şimdi ilk verimizle başlayalım. %15 ek refah payı 2023 başında 260 milyar TL bütçe maliyeti olarak açıklandı. 260/0,15 = 1733 milyar demekki yıllık maliyet. Bu rakama ocakta %30 zam geldi artı yeni personeller de alındı 1733 * 1,3 = 2250 milyar TL diyelim kabaca yıllık memur maaş ödemeleri.

5 milyon memur var bunun 1,5 milyonu işçi statüsünde.

3,5 milyon memur var kabaca.

3200 tl net zammın maliyeti kabaca 3200 * 1,2 = 3840 TL diyelim

3200 + %45 zam = 13,45 milyar + 2250*0,45 = 13,45 + 1012,5 = 1025,95 milyar TL

5600 + %25 zam = 23,52 milyar + 2250 *0,25 = 23,52 + 562,5 = 586 milyar TL

6500 + %20 zam = 27,3 milyar + 2250*0,2 = 27,3 + 450 = 477,3 milyar TL

Buyurun söz sizde ne kadar zam istiyorsanız artık.