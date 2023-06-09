Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Haziran 2023 17:44
Idarecilikten Hizmetli kadrosuna nasıl gecebilirim

15 yıllık idareciyim. Kurumumda çalışan 4D li Hizmetli personelin bu ayki maaşı 25 bin lira civari + senede 2 tam maas ikramiye alacaklar. Üstüne Temmuzda enflasyon farkı ve yüzde 10 artı zam alacaklar. Temmuzdan sonraki maaşları aylık 35 bin lira civari olacak. Herkesin ek dersi yok ama en dusuk öğretmen maaşı 22 bin olacakmış, Tüm sorumluluk ve imza yetkisi bende ama emrimdeki personel benden yüksek maaş alacak, Onların maaşında gözüm yok ama bu nasıl adalet bu nasıl düzen, okumanın, eğitimin ne anlamı kaldı. Hiç kimse kusura bakmasın kimse idealistlim için değil herkes ekmek parası için bu işi yapıyor, yani elimde imkan olsa böyle bir geçiş durumu olsa yemin ediyorum idarecilikten istifa edip Hizmetli kadrosuna geçeceğim...


melcea
Daire Başkanı
09 Haziran 2023 18:43

Ben de gecerim imkan olsa. Bakiciliktan iyidir.

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