Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları kaç olur?

Çevremde ki bazı kişilerle iddiaa'ya girdik. Halihazırda 13.600 TL maaşım var. En az 25 bin olur diyorlar. Bende olmaz diyorum. %100'e yakın bir zam oranı oluyor. Sizin fikriniz nedir? Bekar ve ön lisans mezunuyum.

Çevremde ki bazı kişilerle iddiaa'ya girdik. Halihazırda 13.600 TL maaşım var. En az 25 bin olur diyorlar. Bende olmaz diyorum. %100'e yakın bir zam oranı oluyor. Sizin fikriniz nedir? Bekar ve ön lisans mezunuyum.