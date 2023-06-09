Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 17:49
Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları kaç olur?
Çevremde ki bazı kişilerle iddiaa'ya girdik. Halihazırda 13.600 TL maaşım var. En az 25 bin olur diyorlar. Bende olmaz diyorum. %100'e yakın bir zam oranı oluyor. Sizin fikriniz nedir? Bekar ve ön lisans mezunuyum.

wiseelit
Aday Memur
09 Haziran 2023 19:06

biliyorsunuz ki en düşük memur maaşı 10.600 tl 4.4400 tl arada fark var 4400 tl'yi maaşınızın üzerine ekledikten sonra 1.47 ile çarpıp sonrasında da temmuz farkı olan nereden bakarsanız %17'lik farkı da 1.17 yapıp eklerseniz maaşınızı bulursunuz


Ankaralımemur41
Aday Memur
09 Haziran 2023 19:16
4400 ne ile aradaki fark??
wiseelit, 15 dk. önce

biliyorsunuz ki en düşük memur maaşı 10.600 tl 4.4400 tl arada fark var 4400 tl'yi maaşınızın üzerine ekledikten sonra 1.47 ile çarpıp sonrasında da temmuz farkı olan nereden bakarsanız %17'lik farkı da 1.17 yapıp eklerseniz maaşınızı bulursunuz

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