Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 17:58
Branşlı personel kurba adam vb araç şöförlüğü
Zimmet yapılır mı yönetmelikte yeri var mı

faveka2112
Memur
09 Haziran 2023 18:13
size nasıl zimmet yaparlar yaa siz sınıflar üstü polissiniz size o zimmet yapmayaca çalışan müdür amir sizin gibi büyük polislere nasıl zimmet yapar kfldldld

Reislerdesever
Aday Memur
09 Haziran 2023 18:16
Götümle gülüyorum sadece sana oranla yazmışsın konu branşlı olmak mı
faveka2112, 1 saat önce
size nasıl zimmet yaparlar yaa siz sınıflar üstü polissiniz size o zimmet yapmayaca çalışan müdür amir sizin gibi büyük polislere nasıl zimmet yapar kfldldld
Toplam 2 mesaj

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