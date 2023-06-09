Branşlı personel kurba adam vb araç şöförlüğü

size nasıl zimmet yaparlar yaa siz sınıflar üstü polissiniz size o zimmet yapmayaca çalışan müdür amir sizin gibi büyük polislere nasıl zimmet yapar kfldldld

size nasıl zimmet yaparlar yaa siz sınıflar üstü polissiniz size o zimmet yapmayaca çalışan müdür amir sizin gibi büyük polislere nasıl zimmet yapar kfldldld