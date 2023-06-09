Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Haziran 2023 18:19
2022 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı

Arkadaşlar merhaba geçen sene msb dış kaynaktan 1800 astsubay alacağını duyurmuştu. Dün ise asil ve yedek listesi yayınlandı. Benim iki tercihim vardı birisi Kara kuvvetler bilgi sistem operatörü biri ise kara kuvvetleri çkms operatörü.

Bilgi sistem olarak 80

Çkms olarak 50

kontenjan vardı. Ben bilgi sistem 92. yedek, çkms 98. yedek olarak kazandım. Sizce gelme ihtimali nedir ?

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