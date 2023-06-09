İzmir/Buca YGC'de İnfaz ve Koruma Memurlarına yemekhanede yemek yeme yasağı.

Cte 'nin çok acik kurum müdürlerine el atması gerekiyor artık adeta krallar gibi yetkileri var ve onlar neyi nasıl isterse öyle oluyor. Kurum müdürü olsa dahi kimse kusursuz değildir cte nin kurum müdürlerine arka çıktığı gerçekten yeter.. umarım memurlar net veya muhalefet tarafından dile getirilir bu durumlar.. kurum personelleri yerinde olsam toplu şekilde imza toplar durumu izah eden bir tutanak tutar başta savcılık komisyon cte gm ve ardından bakanlığa gönderirdim. Bir yerden başlamak gerekiyor gerçekten

Cte 'nin çok acik kurum müdürlerine el atması gerekiyor artık adeta krallar gibi yetkileri var ve onlar neyi nasıl isterse öyle oluyor. Kurum müdürü olsa dahi kimse kusursuz değildir cte nin kurum müdürlerine arka çıktığı gerçekten yeter.. umarım memurlar net veya muhalefet tarafından dile getirilir bu durumlar.. kurum personelleri yerinde olsam toplu şekilde imza toplar durumu izah eden bir tutanak tutar başta savcılık komisyon cte gm ve ardından bakanlığa gönderirdim. Bir yerden başlamak gerekiyor gerçekten