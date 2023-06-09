Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2023 18:21
İzmir/Buca YGC'de İnfaz ve Koruma Memurlarına yemekhanede yemek yeme yasağı.

Değerli arkadaşlarım, Buca YGC'de Kurum Müdürünün keyfiyetine istinaden vardiyada görevli memurların yemekhanede yemek yemesi yasaklandı. Öğle, akşam ve gece istihkakımızı nöbet tuttuğumuz maltada yiyoruz. Blokta nöbet tuttuğumuz oda var ve bu odalardan 25 tane var. Her memur tek başına nöbet tutuyor. Odanın içerisinde hükümlülerin çamaşır suyu, porçöz gibi temizlik malzemeleri bile var. Odanın içinde kamera olmadığı gerekçesiyle, işçi hükümlülere temizlik dahi yaptırılmıyor. Bu odanın içerisinde 12 saat boyunca tek başımıza durduğumuz yetmiyor gibi bir de aynı odada köpük tabakta yemek yememiz emrediliyor. Personel ikiye bölünmüş durumda. Kimisi tozun, pisliğin içinde yiyor. Kimisi ise kantinden aldığı bisküvilerle idare etmeye çalışıyor. İyi niyetli ikna çabamız idarece ciddiye dahi alınmıyor. İşe yeni başlayan çok sayıda memur var. Onlar daha ilk aylarında bile işten soğumuş durumda. Kurum müdürü, yemekhaneye gitmemizi yasakladığı yazıda 'memurların yemek yemek gibi geçersiz mazeretlerle nöbet yerlerini terk ettikleri görülmüştür' diyor. Memurun karnını insan gibi doyurması ne zamandan beri geçersiz mazeret oldu? Çok çaresiz durumdayız, ne yapmak lazım siz söyleyin sayın arkadaşlarım, biz işin içinden çıkamıyoruz.


Ale-Vi2362
Aday Memur
09 Haziran 2023 18:36

cimere yazabilirsiniz.


ulukaan1453
Aday Memur
09 Haziran 2023 18:37
Cte 'nin çok acik kurum müdürlerine el atması gerekiyor artık adeta krallar gibi yetkileri var ve onlar neyi nasıl isterse öyle oluyor. Kurum müdürü olsa dahi kimse kusursuz değildir cte nin kurum müdürlerine arka çıktığı gerçekten yeter.. umarım memurlar net veya muhalefet tarafından dile getirilir bu durumlar.. kurum personelleri yerinde olsam toplu şekilde imza toplar durumu izah eden bir tutanak tutar başta savcılık komisyon cte gm ve ardından bakanlığa gönderirdim. Bir yerden başlamak gerekiyor gerçekten
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