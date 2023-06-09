KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


09 Haziran 2023 18:35
Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı
Ne zaman aciklanacak bilgisi olan var mi

wiseelit
Aday Memur
09 Haziran 2023 19:03

fahrettin denen bakan'ın ne zaman gönlü olursa o zaman açıklanır açıkladığı boktan kadro sayısı gibi

Toplam 1 mesaj

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