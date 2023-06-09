Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


09 Haziran 2023 18:41
Evrak teslimi
Bir kurumu kazanıp asilden evrak teslim ettikten sonra başka kuruma geçebilir miyiz bilgisi olan var mı ?

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