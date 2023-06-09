Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 18:57
Eğitim durumu tayini bekleyenler

Eğitim durumu tayini için 2 ay önce dilekçe verdim fakat geri dönüş olmadı.İl sağlık müdürlüğü sistemden baktı olumlu olumsuz cevap yok beklemede diyor.Bakanlığı arıyorum telefonları açan yok.Bilgisi olan var mı ne zaman açıklanır ?

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