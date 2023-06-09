KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 19:17
Bekçilik 2023/1

Arkadaşlar Pazartesi için sınava çağırmışlar , ben şimdi anlamadım pazartesi sadece yazılı sınav mı olacak yoksa aynı gün hem sınav hem ön sağlık hem parkur mu olacak bilgisi olan var mı ?

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