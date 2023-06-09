Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 19:19
Konya-Tek Başlık

Merhabalar Konya?ya tayinim çıktı. Çalışma şartları,ilçeler,merkez ilçeler nasıldır ? Sosyal hayat nasıldır? Kiralık ev bulmada sıkıntı yaşar mıyız ? Hangi ilçeler istihdam formuna yazılabilir ? Bilgi verebilirseniz sevinirim.


MhmmtAtess
Aday Memur
09 Haziran 2023 20:46

Kiralar yüksek kiralık yer bulabilirsen şanslısın Allah yardımcın olsun

Geldiğin yere bağlı olarak belki hç gelmeseydim diyebilirsin.

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