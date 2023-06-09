Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 19:22
657 sayılı kanunun sil baştan yeniden yapılması

Memurun en acil konusu bu kanunun değiştirilmesidir. Şunu anladığınız gün bu ülke daha güzel bir yer olacak. Yoksa 50 yıl daha yok ek ödeme yok seyyenan ama seyyenan emekliliğe yaramıyor yok işçiler 35 alıyor yok büyük şehirde sgk memuru kirası kadar maaş alıyor türünden sorunlar bitmez çünkü kanun buna izin vermiyor herkese eşit diyor. Halbuki Büyük şehirlerdeki insanlara daha fazla maaş verilmesi gerekir aynı ünvan aynı iş olsa bile. Bunun gibi zamana uygun bir çok konu var üzerinde etraflıca düşünülmesi gereken ama memurun derdi işçi şu kadar alıyor ben şu kadar alıyorum. BU SORUNLAR BÖYLE ASLA AMA ASLA ÇÖZÜLMEZ.

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