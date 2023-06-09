Adıyamana atandım

Hayırlı olsun devrem. Adıyaman'da tabi depremden çok etkilendi. Ancak lojmanlar sağlam. Geçen yıl boş kalan lojmanlar vardı kimse oturmuyordu, bu yıl tabi talep olur. Esentepe TOKİ- 180 ler ve yeni lojmanlar olmak üzere 3 yerde lojmanlar. Bir kaç yerde daha var ama daire sayısı az oralarda. Kiralık ev konusu yavaş yavaş tadilatları bitenler satılık kiralık oluyor ama kiralık bulma işi bir müddet daha zor. Lojman çıkar umarım. Lojman çıkarsa aileni düşünmeden getir. Şehir yavaş yavaş toparlıyor artık. Küçük bir avm var açık. Eğitim araştırma hastanesi var. 2 özel hastane vardı biri depremde ağır hasarlı yıkılacak. Diğeri aktif. 750 TL opr. Tazminatı.ben gidiyorum ama kalan birçok arkadaşım var hala birçok şehirden iyidir Adıyaman.

Hayırlı olsun devrem. Adıyaman'da tabi depremden çok etkilendi. Ancak lojmanlar sağlam. Geçen yıl boş kalan lojmanlar vardı kimse oturmuyordu, bu yıl tabi talep olur. Esentepe TOKİ- 180 ler ve yeni lojmanlar olmak üzere 3 yerde lojmanlar. Bir kaç yerde daha var ama daire sayısı az oralarda. Kiralık ev konusu yavaş yavaş tadilatları bitenler satılık kiralık oluyor ama kiralık bulma işi bir müddet daha zor. Lojman çıkar umarım. Lojman çıkarsa aileni düşünmeden getir. Şehir yavaş yavaş toparlıyor artık. Küçük bir avm var açık. Eğitim araştırma hastanesi var. 2 özel hastane vardı biri depremde ağır hasarlı yıkılacak. Diğeri aktif. 750 TL opr. Tazminatı.ben gidiyorum ama kalan birçok arkadaşım var hala birçok şehirden iyidir Adıyaman.