Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 19:37
Adıyamana atandım

Adıyaman ile ilgili bilgi verebilir misiniz ? Evliyim bir bebeğim var ? Lojman, kiralık ev durumu nasıl ? Terör tazminatı ne kadar ? Sosyal hayat Hastane market vs normale dönüldü mü ? Aile götürülür mü ?


asem
Aday Memur
09 Haziran 2023 21:00
Hayırlı olsun devrem. Adıyaman'da tabi depremden çok etkilendi. Ancak lojmanlar sağlam. Geçen yıl boş kalan lojmanlar vardı kimse oturmuyordu, bu yıl tabi talep olur. Esentepe TOKİ- 180 ler ve yeni lojmanlar olmak üzere 3 yerde lojmanlar. Bir kaç yerde daha var ama daire sayısı az oralarda. Kiralık ev konusu yavaş yavaş tadilatları bitenler satılık kiralık oluyor ama kiralık bulma işi bir müddet daha zor. Lojman çıkar umarım. Lojman çıkarsa aileni düşünmeden getir. Şehir yavaş yavaş toparlıyor artık. Küçük bir avm var açık. Eğitim araştırma hastanesi var. 2 özel hastane vardı biri depremde ağır hasarlı yıkılacak. Diğeri aktif. 750 TL opr. Tazminatı.ben gidiyorum ama kalan birçok arkadaşım var hala birçok şehirden iyidir Adıyaman.

asem
Aday Memur
09 Haziran 2023 21:01
Sosyal hayat kısıtlı batıya göre ama urfa Diyarbakır Antep gidilip geziyorsun sıkıntı olmuyor. Migros diğer birkaç büyük market yıkıldı. Ama aradığını bulursun o anlamda sıkıntı yok.

Bozkurtman
Aday Memur
09 Haziran 2023 21:03

Teşekkür ederim devrem. İnşallah hayırlı olur. Peki merkez yada hangi ilçeleri önerirsin?

asem, 6 dk. önce
Hayırlı olsun devrem. Adıyaman'da tabi depremden çok etkilendi. Ancak lojmanlar sağlam. Geçen yıl boş kalan lojmanlar vardı kimse oturmuyordu, bu yıl tabi talep olur. Esentepe TOKİ- 180 ler ve yeni lojmanlar olmak üzere 3 yerde lojmanlar. Bir kaç yerde daha var ama daire sayısı az oralarda. Kiralık ev konusu yavaş yavaş tadilatları bitenler satılık kiralık oluyor ama kiralık bulma işi bir müddet daha zor. Lojman çıkar umarım. Lojman çıkarsa aileni düşünmeden getir. Şehir yavaş yavaş toparlıyor artık. Küçük bir avm var açık. Eğitim araştırma hastanesi var. 2 özel hastane vardı biri depremde ağır hasarlı yıkılacak. Diğeri aktif. 750 TL opr. Tazminatı.ben gidiyorum ama kalan birçok arkadaşım var hala birçok şehirden iyidir Adıyaman.
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