Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Haziran 2023 19:39
Eş durumu atamasi

Merhaba bu yıl il dışı yapamayı dusunuyorum.bu senenin subat ayında eşimin bulunduğu ile eş durumu ile gidebilirmiyim bu arada eşim polis

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