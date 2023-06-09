Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 19:56
Adıyamana Atananlar !!

Buradan birbirimize ulaşıp yardımcı olalım arkadaşlar


Bozkurtman
Aday Memur
09 Haziran 2023 20:06

Bir tek ben atandım sanırım ??


Yaşşşş
Memur
09 Haziran 2023 20:13
Çok kişi var devrem Adıyaman
Bozkurtman, 1 saat önce

Bir tek ben atandım sanırım ??


kayippolis
Aday Memur
09 Haziran 2023 20:21
Ahhhh, memleketimde gorev yapmak banada nasip olurmu.Depremden önce torpil yeriydi ama simdi ne yazik ki kimse gitmek istemiyor.Suan evde yok insallah size lojman cikar.

Bozkurtman
Aday Memur
09 Haziran 2023 20:53

Hepimiz aynı durumdayız ne yapcaz bilemyorz en azından buradan yardımlaşalım destek olalım birbirimi


Bozkurtman
Aday Memur
09 Haziran 2023 20:55

İnşallah çıkar gerçekten çok sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor

kayippolis, 45 dk. önce
Ahhhh, memleketimde gorev yapmak banada nasip olurmu.Depremden önce torpil yeriydi ama simdi ne yazik ki kimse gitmek istemiyor.Suan evde yok insallah size lojman cikar.
Toplam 5 mesaj

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