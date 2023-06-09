Ek düşük memur maaşı 22 Bin TL olacak o tamam Cepte Ama..

Peki Kira Yardımı hakkında herhangi bir çalışma veya duyum varmı reisin en önemli vaatlerin den bir tanesidir buda en az 22 bin kadar önemli hatta ama hiç kimsenin ağzından çıkmıyor kira yardımı herkes 22 binin nasıl olacağına odaklanmış..

Peki Kira Yardımı hakkında herhangi bir çalışma veya duyum varmı reisin en önemli vaatlerin den bir tanesidir buda en az 22 bin kadar önemli hatta ama hiç kimsenin ağzından çıkmıyor kira yardımı herkes 22 binin nasıl olacağına odaklanmış..