Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 20:41
Ek düşük memur maaşı 22 Bin TL olacak o tamam Cepte Ama..
Peki Kira Yardımı hakkında herhangi bir çalışma veya duyum varmı reisin en önemli vaatlerin den bir tanesidir buda en az 22 bin kadar önemli hatta ama hiç kimsenin ağzından çıkmıyor kira yardımı herkes 22 binin nasıl olacağına odaklanmış..

mıcheal owen
Aday Memur
09 Haziran 2023 20:49

Bunun en önemli sebebi maaşa net bir rakam verilmesi herkesin beklentisi ortalama 10 bin TL zam o yüzden dile getiriliyor. Kira yardımı kapalı kutu hangi illeri kapsayacak ne kadar olacak belirsiz 1000 TL de olabilir 2000 TLde çok büyük bir yardım bekliyor musunuz siz?? En düşük memur maaşı 18 binlerde kalır 2 bin de kira yardımı yapılsa daha mı iyi olacak?


elektronik49
Şef
09 Haziran 2023 20:54

Kira yardımı bütün illeri kapsamdalı

mıcheal owen, 17 dk. önce

Bunun en önemli sebebi maaşa net bir rakam verilmesi herkesin beklentisi ortalama 10 bin TL zam o yüzden dile getiriliyor. Kira yardımı kapalı kutu hangi illeri kapsayacak ne kadar olacak belirsiz 1000 TL de olabilir 2000 TLde çok büyük bir yardım bekliyor musunuz siz?? En düşük memur maaşı 18 binlerde kalır 2 bin de kira yardımı yapılsa daha mı iyi olacak?

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