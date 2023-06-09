Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 20:45
memurlar şanslı, çünkü

şanslıyız

çünkü zam öncesi dolar çıkıyor, ekonominin gerçek resmi ortaya çıkmaya başladı ve enflasyon perişan ediyor

şu enflasyon ve dolar artışı zamdan sonra başlasaydı 6 ay ağlaya ağlaya beklerdik

şanslıyız çünkü yerel seçim öncesi ocak zammı da olacak

daha dün kulağa fena gelmeyen 22.000 lira, temmuzda az gelecek

o yüzden minimum 22.000 lira yapmaya mecbur olacaklar.

kasa boş filan ama ona göre ek bütçe, borçlanma, vergi vs. ayarlarlar

bütün memurlara, genel müdüründen vhki'ye kadar aynı seyyanen ve aynı yüzdelik zam verilir

ama en düşük memur zammının ocak ayına kadar geçindirmesi için en az 28.000 filan olması lazım

sendika denen şey ise, herkese alabildiği en yüksek zammı kapmak yerine nasıl en düşük alanla en yüksek alanı birbirine yaklaştırırız derdinde

zam temmuz 4'de kesinleşecek

hayırlısı..

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