Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 20:51
Ek bir derece
2016 yılında sözleşmeli olarak görevde olup da 2015 toplu sözleşme kazanımı olan ve tüm memurlara verilen ek bir dereceden faydalanan var mı? Varsa ne şekilde faydalandı. Dava ile kazanan varsa emsal olmadı açısından karar atabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı ile ilgili yeni kulis bilgisiYüksek maaş alana düşük zam iddiası!Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuz zammını manilpüle edenler22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...

Sözlük

doların 4 tl olma ihtimali 6 Dont worry be happy 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 jenerasyon 1 bir alıntı bırak 2 Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 1 anlatım bozukluğu 2 stres altında yapılan işler 2 yaşamak 1 köy okulu öğretmenleri 1

Son Haberler

Karaciğer tedavisi gören uzman çavuş yaşamını yitirdiAydın Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandıTürkiye'de bir ilk: 68 yaşındaki hastaya akciğer nakli yapıldıAnkara-Kırıkkale karayolu ulaşıma kapandıBurdur'da katliam gibi kaza: 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?