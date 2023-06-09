Ek bir derece

2016 yılında sözleşmeli olarak görevde olup da 2015 toplu sözleşme kazanımı olan ve tüm memurlara verilen ek bir dereceden faydalanan var mı? Varsa ne şekilde faydalandı. Dava ile kazanan varsa emsal olmadı açısından karar atabilir mi?

2016 yılında sözleşmeli olarak görevde olup da 2015 toplu sözleşme kazanımı olan ve tüm memurlara verilen ek bir dereceden faydalanan var mı? Varsa ne şekilde faydalandı. Dava ile kazanan varsa emsal olmadı açısından karar atabilir mi?