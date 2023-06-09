Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Haziran 2023 20:54
4b sözleşmeli güvenlik görevlisi

Merhaba arkadaşlar ben bir kamu üniversitesine kpss puanıyla 4b sözleşmeli özel güvenlik olarak atandım ve işe başladım. Aklıma takılan bizi 12-24, 12-48 mesaiye verdiler. Bu da haftalık memur çalışma süresi 40saatten fazlaya denk geliyor Ve mesai günlerim kurban bayramının ilk 2 gününe denk geliyor. Bayramda da çalışacağım. Üniversite de önceden beri çalışan işçi güvenlikler bayramlarda çift mesai ücreti aldıklarını söyledi. Benim bildiğim memurlara böyle bir uygulama yok. Bizim bayramda ve 40saatten fazla çalışmamızın karşılığı olarak bir şey verilir mi ?

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