Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2023 20:56
22 bin maaş
En düşük memur maaşına yüzde 30 artı seyyanen 7 bin TL zam yapılacaktır. Diğerlerine ise yine yüzde 30 yapılacak olup seyyanen zam kademeli olarak eklenecektir. Yani bir sonraki düşük maaş için 6 bin TL seyyanen zam ve devamında kademeli olarak eklenerek yeni maaşlar belirlenecektir.

Çok Yazılan Konular

Görevde yükselme sınavı ertelenmelidirNas tayin Adalet Bakanlığı Havuz TayinleriNakil yol ücretiGörevde yükselme sınavı süreçBabaya da süt izni varmı?Nasıl kamu işçisi olunur ? Acil destekAdalet Bakanlığında yetkili sendika değişti. Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiMübaşirlikten katipliğe geçiş

Sözlük

tomografi 1 şu an çalan şarkı 3 yiğit 1 merkez bankası 1 tasarruf 1 savunma mekanizması mı psikopatlığın ilk adımı mı 1 baş ağrısı 2 annem 2 tek başına denizi seyretmek 4 memurlar net üyeleri 1

Son Haberler

Karaciğer tedavisi gören uzman çavuş yaşamını yitirdiAydın Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandıTürkiye'de bir ilk: 68 yaşındaki hastaya akciğer nakli yapıldıAnkara-Kırıkkale karayolu ulaşıma kapandıBurdur'da katliam gibi kaza: 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?