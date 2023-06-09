22 bin maaş

En düşük memur maaşına yüzde 30 artı seyyanen 7 bin TL zam yapılacaktır. Diğerlerine ise yine yüzde 30 yapılacak olup seyyanen zam kademeli olarak eklenecektir. Yani bir sonraki düşük maaş için 6 bin TL seyyanen zam ve devamında kademeli olarak eklenerek yeni maaşlar belirlenecektir.

En düşük memur maaşına yüzde 30 artı seyyanen 7 bin TL zam yapılacaktır. Diğerlerine ise yine yüzde 30 yapılacak olup seyyanen zam kademeli olarak eklenecektir. Yani bir sonraki düşük maaş için 6 bin TL seyyanen zam ve devamında kademeli olarak eklenerek yeni maaşlar belirlenecektir.