Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Haziran 2023 21:09
J.Astsubaylık Dalak büyüklüğü

Arkadaşlar merhaba iyi çalışmalar. Ben perşembe günü astsubaylık münasebetiyle sağlık kurulu muayenesine gittim, ultrasondan sonra "dalağın biraz büyük" dedi hoca, oradan beni ultrasona gönderen doktorun yanına gittim, ve raporumun üstüne latincede "Dalak büyümesi" denilen bir ibare yazdı ve bana hiçbir bilgi vermedi ve bende son dakika yetişmeye çalıştığım için sormadım. Heyete henüz girmedim ama raporumda yazıyor bu bilgi. Sizce çok problem yaratır mı bu bana, elenmeme vs. sebep olur mu yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Ve şunu eklemek istiyorum, e nabızdan raporumu nasıl görüntüleyebilirim bilmiyorum, belki raporum olsa bir arkadaşıma vs. sorup sağlık yönetmeliğine uygunsuz mu değil mi öğrenebilirdim, fakat bunu nasıl yapacağımı da bilemiyorum.


manidar06
Aday Memur
09 Haziran 2023 21:32
Kodu bilmen gerekiyor a b sıkını yok f olursa sıkıntı

yirmidort02
09 Haziran 2023 22:15

Malesef kodun ne olduğunu bilmiyorum. Keşke enabiz'dan vs. ulaşabilseydim.

manidar06, 1 saat önce
Kodu bilmen gerekiyor a b sıkını yok f olursa sıkıntı

manidar06
Aday Memur
09 Haziran 2023 22:21
E devlette raporlar bölümünde çıkıyor
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