Durdurma? ÇOK ACİL YARDIM

Şube müdürünle görüş, personel şube müdürü ile de görüş, dilekçe de yaz, eşinin durumunu vs. İmkanlar dan hastane olaylarından depremden bahset.. Mazeret olduğundan örürü Eylül e kadar Bi beklersin.. Çevik de iki arkadaş bu şekilde kaldı ama biri de daha önceki sene gitmişti.. Durdurmayı bazen daire bozabiliyor..

Şube müdürünle görüş, personel şube müdürü ile de görüş, dilekçe de yaz, eşinin durumunu vs. İmkanlar dan hastane olaylarından depremden bahset.. Mazeret olduğundan örürü Eylül e kadar Bi beklersin.. Çevik de iki arkadaş bu şekilde kaldı ama biri de daha önceki sene gitmişti.. Durdurmayı bazen daire bozabiliyor..