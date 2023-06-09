Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 21:16
Durdurma? ÇOK ACİL YARDIM

İpka istememe rağmen son tercihim Adıyamana atandım. Eşimin eylülde doğumu var. Durdurma alabilir miyim? Durdurma dilekçesi ile egm ye mi başvuru yapmalıyım? Mahkemeye mi? Bilen şefler lütfen yardım etsin.


akin13030
Şube Müdürü
09 Haziran 2023 21:18
Kendi ilinin personel şubesi benim bildiğim doğum varsa görüşe çık sayın müdüre kalırsın

Jullyoss
Şef
09 Haziran 2023 21:20
Şube müdürünle görüş, personel şube müdürü ile de görüş, dilekçe de yaz, eşinin durumunu vs. İmkanlar dan hastane olaylarından depremden bahset.. Mazeret olduğundan örürü Eylül e kadar Bi beklersin.. Çevik de iki arkadaş bu şekilde kaldı ama biri de daha önceki sene gitmişti.. Durdurmayı bazen daire bozabiliyor..
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