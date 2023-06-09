Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 21:36
Temmuz 2023 memur maaşı

Bilgi duyumu olan varsa paylaşırsa sevinirim


kartallaryalnızuçar
Aday Memur
09 Haziran 2023 21:42
Herkese ortalama yüzde 85 zam

zorta
Aday Memur
09 Haziran 2023 21:49

85 mi :D 30 alırsanız şükredin


Cbum
Aday Memur
09 Haziran 2023 21:52

Polis Memuru= 25 bin.


m.kaya66
Aday Memur
09 Haziran 2023 21:56

18500 maaşım var en düşük ile aramda 6500 7000 fark var en düşügü 22 bin net olacak dediler o zaman aramızda 2 bin fark oluyor benım 24k onun 22k

zorta, 57 dk. önce

85 mi :D 30 alırsanız şükredin

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