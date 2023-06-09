Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2023 21:48
Cte lojman

Cezaevinde çalışıyorum. Yaklaşık 5 yıldır cezaevi lojmanlarında oturmaktayken 1 ay önce kendi isteğimle lojmandan taşındım. Fakat kurum idaresi sürekli lojman dairemle ilgili eksikler bularak daireyi teslim almıyor. Halen benden kira kesmeye devam ediyorlar. Bu arada daireye boyası falan derken 3 bin harcadım. Sizce ne yapmalıyım.

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