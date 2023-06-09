Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 22:54
Eş tayini

Merhabalar Eşim polis tayini çıktı, tayin dilekçesi vericem kaç güne sonra sonuçlanır tahmini.. vs sonuçlandıktan kaç gün içinde yeni hastaneme başlarım


İsacPromise
Memur
09 Haziran 2023 23:04
Şu an eş durumu tayini sıkıntılı normalde 15 günde oluyordu ama herkes bekliyor

Hilal1616
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:34
Eş durumu tayin dilekçesini benimlede payalsirmisnz acaba birde bir şey sormak istyrum atama nakil formu diyor bunun için eşimin ilişik kesmesi.gereklimi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniiiEş durumu tayiniDerece kademeÇKYS düşme süresi aşağı yukarı ne kadarÖzel sektör eş durumu tayini yapıp sonuçlanan var mı?Türkiye de nefes alabileceğimiz hangi bölgeyi tavsiye edersiniz?Niğde hakkında2023/5 ckys yeni düşmeler baslamisBilgisi olan yok mu :'(Vekil ebe-hemşire

Sözlük

Zerengökçe 1 iş döngüsü 1 güne bir tespit bırak 1 Üstesinden gelmek 1 İyi geceler sözlük 2 Leyla ile Mecnun 1 dış politika 1 Dont worry be happy 1 gelişmiş ülkelerin özellikleri 2 büyüme oranı 1

Son Haberler

Görev süresi uzatılmayan okul müdürüne Danıştay'dan iyi haberÜcretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavına Hemen Kaydolun!10 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıAnkara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldıMEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?