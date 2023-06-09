Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 22:56
Batı batı açıklandı diyorlar?

Ben bir bilgi bulamadım, ama açıklandı diye haberler geçiyor var mı bilgisi olan


EA-ksp
Aday Memur
09 Haziran 2023 22:59
Sağlık mazereti açıklanan var mı. Özellikle seçimden sonra denilenler. Bilgi akışı sağlayabilirsek sevinirim

enes-kolemen
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:19

Benim açıklanmadı.


koyutürk38
Memur
09 Haziran 2023 23:20

Polis mevzuat da haber yapmış

enes-kolemen, 1 saat önce

Benim açıklanmadı.


EA-ksp
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:24
Peyder pey açıklanıyor çok fazla duyum geliyor az önce bi arkadaşın açıklanmış olumlu. Ama mazereti nedir onu bilmiyorum

MrSinan
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:28

Az önce kontrol ettim batı batı , henüz açıklanmadı benim


koyutürk38
Memur
09 Haziran 2023 23:29

Peki neye göre böyle bir haber yapıyorlar enteresan, kanuni görev yerine baktınız mı

MrSinan, 58 dk. önce

Az önce kontrol ettim batı batı , henüz açıklanmadı benim


MrSinan
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:42

Evet , kanuni görev yerini de kontrol ettim. Bir değişiklik yok beklemedeyım

koyutürk38, 57 dk. önce

Peki neye göre böyle bir haber yapıyorlar enteresan, kanuni görev yerine baktınız mı


polka04
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:49
Evet açıklandı arkadaşlar bende batıdan batıya yazmıştım Burdur çıktı Bütün meslektaşlarımıza hayırlı olsun inşallah

koyutürk38
Memur
09 Haziran 2023 23:52

O zaman parça parça giriliyor sisteme, başka mantıklı bir açıklaması yok

polka04, 37 dk. önce
Evet açıklandı arkadaşlar bende batıdan batıya yazmıştım Burdur çıktı Bütün meslektaşlarımıza hayırlı olsun inşallah

MrSinan
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:55

Siz ne zaman sonucunuzu kontrol ettiniz saat kaçta acaba

polka04, 37 dk. önce
Evet açıklandı arkadaşlar bende batıdan batıya yazmıştım Burdur çıktı Bütün meslektaşlarımıza hayırlı olsun inşallah

polka04
Aday Memur
10 Haziran 2023 00:08
Hayırlı geceler meslektaşım öncelikle yaklaşık 1 saat önce baktım
MrSinan, 31 dk. önce

Siz ne zaman sonucunuzu kontrol ettiniz saat kaçta acaba


EA-ksp
Aday Memur
10 Haziran 2023 00:15
Mazeretiniz neydi, bende batıdan batı sağlık mazereti bekliyorum hala değerlendirilmektedir yazıyor
polka04, 37 dk. önce
Evet açıklandı arkadaşlar bende batıdan batıya yazmıştım Burdur çıktı Bütün meslektaşlarımıza hayırlı olsun inşallah

polis3368
Aday Memur
10 Haziran 2023 00:16

Değişiklik olmayanlar umutlanmasın malesef hafta içi olumsuz diye girerler. Ben tekrar görüşe çıkacağım artık gına geldi. İlk görüşte seçimden sonra gel dendi bugün de değişiklik yok batı batı eş durumu. En geç çarşambaya kopyala yapıştırla uygun görülmemiştir yazarlar


koyutürk38
Memur
10 Haziran 2023 00:21

Şefim o zaman şöyle diyebilir miyiz , batıdan batıya tayin isteyenler için olumlu olanlar girildi kalanlar olumsuz onlarda önümüzdeki günlerde olumsuz olarak girilecek, doğru mu anladim

polis3368, 10 dk. önce

Değişiklik olmayanlar umutlanmasın malesef hafta içi olumsuz diye girerler. Ben tekrar görüşe çıkacağım artık gına geldi. İlk görüşte seçimden sonra gel dendi bugün de değişiklik yok batı batı eş durumu. En geç çarşambaya kopyala yapıştırla uygun görülmemiştir yazarlar


alperoni
Şef
10 Haziran 2023 00:25

Eş durumu mazeret neydi acaba,memur mu esiniz

polis3368, 10 dk. önce

Değişiklik olmayanlar umutlanmasın malesef hafta içi olumsuz diye girerler. Ben tekrar görüşe çıkacağım artık gına geldi. İlk görüşte seçimden sonra gel dendi bugün de değişiklik yok batı batı eş durumu. En geç çarşambaya kopyala yapıştırla uygun görülmemiştir yazarlar

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