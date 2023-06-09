Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 23:02
İlçe tercihi sonuçları
Devrelerim ilçe tercihleri ortalama kaç günde belli oluyor?

akbey aslan
Memur
09 Haziran 2023 23:04
Uzun sürmez 1 haftaya belli olur büyük ihtimalle

Ahidünya
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:07
O zaman ayın 25 ni de bulmaz ilişik kesmenin başlaması
akbey aslan, 1 saat önce
Uzun sürmez 1 haftaya belli olur büyük ihtimalle
Toplam 2 mesaj

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