KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 23:06
parkur süresi
geçen sene 60 saniiye ile başlayıp sınavda 48 görmüştüm +2 yiyip elebmiştim. bu sene 49 saniye ile başladım lakin bi türlü düşüremiyorum süremi. slaloma gelince bitiyorum. ne tavsiye edersiniz?

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