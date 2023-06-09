Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 23:19
Mazeret tayinleri

Güncellenme olmuş benim devrelerimden hep eş durumu açıklandı. Eş hariçi açıklanan oldu başka arkadaşlar.


EA-ksp
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:30
Sağlık mazereti bekliyorum hala değerlendirilmektedir yazıyor

Pusatkara
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:39

Batıdan Doğuya açıklandı mı


polis3368
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:41

Bnde değişiklik yok demekki olumsuz.


MrSinan
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:46

Değişiklik olmayanların olumsuz mu oluyor ?

polis3368, 46 dk. önce

Bnde değişiklik yok demekki olumsuz.

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