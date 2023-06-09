Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 23:37
Diyarbakır
2+1 3+1 kiralık ev arıyorum

Beyazrus
Aday Memur
09 Haziran 2023 23:38
Diyarbakırda görev yapıyorum Allah yardımcın olsun çok zor bulmak inşallah bulursun en kısa sürede.

Yasar1919
09 Haziran 2023 23:42
Aynen ya çok zor herkese kolaylıklar versin Allah

Nasuhbey
Memur
09 Haziran 2023 23:48

Allah yardımcın olsun Diyarbakır a gelenlere vicdansız ev sahipleri olduğu sürece çok mağdur olunacak 10 bn den aşağı ev bulursanz kaçırmayın hemen tutun. Haa ev sahibiyle gdn noterde anlaşma yapin buranın adamına güvenilmez ya kira artirr yıl dolmadan ya da seni kapı dsari eder


Yasar1919
09 Haziran 2023 23:58
Öyle diyorlar nasip umarım kıyıda köşede insaflı insan kalmıştır. Genelde öyle diyorlar üzücü

Nasuhbey
Memur
10 Haziran 2023 00:11

İllaki temiz insanları var ama azınlıkta onlarda Allah iyilerle karşılaştırsın Allah yardımcnz olsn Allah bu fırsatçı Müslümanin die geçinen ev sahiplerin pislikleri den korusun

Yasar1919, 29 dk. önce
Öyle diyorlar nasip umarım kıyıda köşede insaflı insan kalmıştır. Genelde öyle diyorlar üzücü

Yasar1919
10 Haziran 2023 00:13
Daha ne denilebilirki Amin

ahmet161611
Aday Memur
10 Haziran 2023 00:14
Hiç birine pabuç bırakmayın kimse kimseyi kapı dışarı edemez rahat olun. 7 yıldır burada görev yapıyorum bir kere Pısırık görünürsen üstüne gelirler. Bi kere atar yaparsan abe abe diye peşinden dolaşırlar. Tecrübeyle sabittir.
Nasuhbey, 39 dk. önce

Allah yardımcın olsun Diyarbakır a gelenlere vicdansız ev sahipleri olduğu sürece çok mağdur olunacak 10 bn den aşağı ev bulursanz kaçırmayın hemen tutun. Haa ev sahibiyle gdn noterde anlaşma yapin buranın adamına güvenilmez ya kira artirr yıl dolmadan ya da seni kapı dsari eder

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