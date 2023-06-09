Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 23:47
İlişik kesme

Batidan doğuya İlişik kesme ne zaman başlar en son ne zamana birakirlar, geçen yıl en son 18 Temmuzdu diye hatırlıyorum

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