Tıbbi sekreter görev tanımı

Tıbbi sekreter mama yazar mı ben yeni atandım ama resmen mobinge uğradım şimdiden doktor çok egolu alaylı konuşuyor bilmiyorum diye ve biranda herşeyi bilmeni bekliyor mama raporunu da öğren diye ekledi bugün ben ne yapmalıyım

Tıbbi sekreter mama yazar mı ben yeni atandım ama resmen mobinge uğradım şimdiden doktor çok egolu alaylı konuşuyor bilmiyorum diye ve biranda herşeyi bilmeni bekliyor mama raporunu da öğren diye ekledi bugün ben ne yapmalıyım