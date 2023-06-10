Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 00:08
Psikoloji
Arkadaşlar gerçekten iyi değilim kafam gidip gidip geliyor iş yerinde çok üstüme geliniyor.herşeyi takmaya başladım aklıma kötü kötü şeyler geliyor gerçekten tedavisi varmı bunun tedavi olmak istiyorum ne yapmam lazım aktif görevdeyim bana bi akıl verin gidip komserle mi konuşmam lazım müdürlemi

Kosovali7171
Memur
10 Haziran 2023 00:14
Kardeşim direk pskologa git iyi değilim de silahı bırak 1 sene 8-5 çalış ek görev yok baktin duzeldin devam edersin yada gihe kadar yolu var kendini boşuna yorma yada şube degissem iyi gelecek diyorsan direk personel müdürüne çok aynı bu şekil anlat suben değişir belki
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