Arkadaşlar gerçekten iyi değilim kafam gidip gidip geliyor iş yerinde çok üstüme geliniyor.herşeyi takmaya başladım aklıma kötü kötü şeyler geliyor gerçekten tedavisi varmı bunun tedavi olmak istiyorum ne yapmam lazım aktif görevdeyim bana bi akıl verin gidip komserle mi konuşmam lazım müdürlemi

Arkadaşlar gerçekten iyi değilim kafam gidip gidip geliyor iş yerinde çok üstüme geliniyor.herşeyi takmaya başladım aklıma kötü kötü şeyler geliyor gerçekten tedavisi varmı bunun tedavi olmak istiyorum ne yapmam lazım aktif görevdeyim bana bi akıl verin gidip komserle mi konuşmam lazım müdürlemi