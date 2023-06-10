Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 00:53
Atama istihdam formu
Doldururken neye dikkat edilmesi gerek arkadaşlar calismak istediğiniz ilçe yazan kısma 3 ilçe mi yazılacak, merkez ilçe gelmesi için ne yapmak gerek bilgisi olan varmı

omrfarukoztrk
Aday Memur
10 Haziran 2023 00:54
Ayrıca branş da var bunu dikkate alırlar mı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminİdare Mahkemesi İade KararıSeçim TaltifiGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıMazeret dilekçeleri sonuçlarıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerŞırnak Batı batı açıklandı diyorlar?Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??En düşük memur maaşı 22 bin olursa polisler için maaş ne kadar olacak?

Sözlük

tek başına denizi seyretmek 4 araba yıkamak 2 emrah serbes 2 sarıveliler 1 güne bir tespit bırak 1 m.net sözlük 2 bim 1 tanımadık birini ekleme sorunsalı 2 hafta içi havanın güneşli hafta sonunun yağmurlu olması 1 tasarruf 1

Son Haberler

Görev süresi uzatılmayan okul müdürüne Danıştay'dan iyi haberÜcretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavına Hemen Kaydolun!10 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıAnkara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldıMEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?