Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Haziran 2023 01:39
Biri Acil bana yardımcı olabilirmi "İl dışı atama yapılırken neye bakılır ??

Arkadaşlar şimdi diyelim benim zorunlu görev tercih zamanım geldi il dışı atamada Iğdır a gitmek istiyorum ama orada norm açığı yok benim bölümünden orayı açarlarmi il dışı atamada

2.Sorum daha önce 2 tane açığı olan okula 40 bin atamada alındıysa bunu il dışı atamada açarlarmi yardımcı olursanız minnettar olurum


Polonyalı
Aday Memur
10 Haziran 2023 01:44

Bilgisi olan yokmu arkadaslar


Alex10alec
Şube Müdürü
10 Haziran 2023 02:03

1.sorunun cevabı norm yoksa açılmaz norm olan zorunlu hizmet bölgeleri,iller ve okullar açılır

2.sorunun cevabı ise eğer boş normlara öğretmen ataması olduysa normlar dolu olduğundan bu okul da açılmaz aslında herşey boş norma çıkıyor

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