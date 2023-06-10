KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Haziran 2023 01:45
Elektrik teknisyeni ne iş yapar lutfen acil

merhaba arkdaslar adliyide mulakatım var fakat lisede kalama bir kaç bilgim var 4 yılıdr elektrikle alakam yok adliyede elektrik teknisyenligi zor mu 1 kısı tek mı calısıyor ve calısma saatleri ne dir


mehmetdmr45
Aday Memur
10 Haziran 2023 01:47

LÜTFEN BİLENLER YARDIMIC OLSUN


mehmetdmr45
Aday Memur
10 Haziran 2023 01:52

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