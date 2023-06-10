Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 01:46
Sanlıurfa
Sanliurfaya istanbuldan gelecek gidecek bu baslik altinda toplanalim nakliyeyi ortak yapalim ki ucuza gelsin

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminİdare Mahkemesi İade KararıSeçim TaltifiGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıMazeret dilekçeleri sonuçlarıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerŞırnak Batı batı açıklandı diyorlar?Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??En düşük memur maaşı 22 bin olursa polisler için maaş ne kadar olacak?

Sözlük

İyi geceler sözlük 3 demek 1 dileğinin kabul olması 3 mide ağrısı 3 hafta içi havanın güneşli hafta sonunun yağmurlu olması 1 yiğit 1 tomografi 1 güneşten d vitamini alma 1 merkez bankası 1 boyalı civcivler 1

Son Haberler

Görev süresi uzatılmayan okul müdürüne Danıştay'dan iyi haberÜcretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavına Hemen Kaydolun!10 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıAnkara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldıMEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?