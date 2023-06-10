Ameliyathane teknikeri

şuanki mesleğimden istifa edeceğim bölümüm ameliyathaneydi stajdı yaptım son sene devlet mi mantıklı özel mi? maaşlar ne kadar oynuyor hangisi mantıklı karşılaştıracak olan biri var mı

şuanki mesleğimden istifa edeceğim bölümüm ameliyathaneydi stajdı yaptım son sene devlet mi mantıklı özel mi? maaşlar ne kadar oynuyor hangisi mantıklı karşılaştıracak olan biri var mı