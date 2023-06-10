Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Hk.

Arkadaşlar Bakanlığın son yaptığı duyuruda sadece unvan değişikliği için 2 yıl bakanlıkta çalışma şartı kaldırıldı, görevde yükselme için devam ediyor denildi doğru mu? Ben doğru olarak baz alarak neden sadece Unvan değişikliği için bu uygulamaya gidildi de görevde yükselme için gidilmedi ? Burada hak kaybı ve ayrımcılık oluşturmaz mı bu durum? Zaten 4 yıl zabıt katibi ve 6 yıl memuriyet süresi istiyorsun farklı kurumdan zabıt kâtibi olarak gelmedikten sonra şartları zaten tamamlamıyorsun değişik bir hal aldı. Ayrıca bir arkadaşım konuda da değinmiş; neden bir insan yaz ayı içerisinde sınav koyar harbiden ya? İnsanların düğün,dernek,gezi,tatil işleri olabiliyor, ayrıca yazın ders çalışamayabilir. Şimdi birileri diyecek hayatının dönüm noktası kardeşim herkes bir sınavda başarılı olmaıyor ki bir kez feragat etsin :)))