Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2023 05:17
4B GÜVENLİKTEN İNFAZ KORUMA MEMURLUĞUNA GEÇİŞ YAPILABİLİR Mİ?

Kültür Turizm Bakanlığında 4b sözleşmeli güvenlik görevlisiyim 3 ay oldum göreve başlayalı. İKM yi kazanırsam geçiş yapabilir miyim?

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