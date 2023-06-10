Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 07:44
Eşi sağlıkçı olanlar yardim

Arkadaşlar eşim sağlık personeli. Ben polis memuruyum İzmir'e tayinim çıktı. Eş durumu tayini için benim yeni gorev yerinde başlama yapmama gerek var mı yoksa tayin evragiyla da başvuru yapabilir miyiz. ortalama kaç günde sonuçlanir. Hangi evrakları isiyorlar yardımcı olursanız sevinirim.


Osmanbeyy65
Aday Memur
10 Haziran 2023 07:49
Devrem ben 2015 te urfadan İzmir'e giderken atama evrakiyla oldu ama 2021 de İzmir'den Van a gelirken baslama yapıp ıslak imzalı görev belgesi istediler
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