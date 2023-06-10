Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2023 07:45
Eşi polis olanlar yardim

Arkadaşlar eşim polis memuru. İzmir'e tayini çıktı. Eş durumu tayini için esimin yeni gorev yerinde başlama yapmasina gerek var mı yoksa tayin evragiyla da başvuru yapabilir miyiz. ortalama kaç günde sonuçlanir. Hangi evrakları isiyorlar yardımcı olursanız sevinirim.

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