Servisten Acil yoğun bakım degiliklik talebim ayarlanamiyor

Merhaba arkadaşlar. Ben 2022/11 ataması ile ocakta hemşire olarak eah de işe başladım.maddi durumdan dolayı anne babama da ben baktığım için en azından nisbeten fark alabileceğim birim talep ettim ama beni ek bina da ihtiyaç var diye servise verdiler.ailem felan deprem bölgesinde depremi yaşadılar ve oturdukları ev ağır hasarlı raporu aldı ozamandan beri kiraya çıktılar bu durumda benim sorumluluğum daha da arttı. Bu durumu yine bashemsireye utana sıkıla söyledim ama yine ayarlayacam dedi ama 5 ay geçti hala ayarlanmadi.birkac kere gittim en son gittiğimde de bana yogunbakim sertifikası olanlara öncelik veriyoruz ayrıca şuan olduğum hastanede ek binada çalışan bir hemşirenin eşi ana binada çalışıyormuş önce onu alacakmış felan. En son 2 hafta önce gittim işte bana buraya gelmeme gerek yok orda takip ediliyor denildi. Artık ne yapmam lazım bilmiyorum önceliğe göre ayarlanacaksa benim ailem de depremden etkilendi ama hala çözüm bulunmadı. Fikir verir misiniz ne yapmalıyım tekrar gidip yine kendimi ifade etsem mi?