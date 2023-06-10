Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 08:36
ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN EŞ ATAMA DURUMU

Abilerim ablalarım öncelikle ataması gerçekleşen herkese yeni görev yerlerinde başarılar dilerim. Benim aklımı kurcalayan düşüncelerinizi almam gereken bir konu var eğer herkes bakıp düşüncesini paylaşır bana bir yol gösterirse çok sevinirim. istanbulda 5.yılımdayım doğum yerim samsun memleketim giresun kız arkadaşım ile ekim kasım aylarında nikah kıymayı düşünüyoruz kız arkadaşım 2017 senesinden itibaren samsun ilinde ablasına ait kuaför dükkanında çalışmaktadır ve sigorta girişi 2017 senesinden itibaren vardır. nikah kıyma durumunda dilekçe verdiğimde nasıl sonuçlanır kaç ayda sonuçlanır eşi özel sektörde çalışan için emniyetin bakış açısı dilekçesini olumlu değerlendirip atama yapma durumu nedir dilekçe verdiğimde bunları ayrıntılı nasıl bahsetmeliyim yardımcı olacak varsa çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminİdare Mahkemesi İade KararıSeçim TaltifiGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerMazeret dilekçeleri sonuçlarıŞırnak Batı batı açıklandı diyorlar?Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??En düşük memur maaşı 22 bin olursa polisler için maaş ne kadar olacak?

Sözlük

doların 4 tl olma ihtimali 7 işsizlik ödeneği 1 mide ağrısı 3 yorulmak 1 hafta içi havanın güneşli hafta sonunun yağmurlu olması 1 tek başına denizi seyretmek 4 m.net sözlük 2 mantığını anlamadığımız şeyler 2 demek 1 sarıveliler 1

Son Haberler

Türkiye Kupası sahibini yarın bulacakTürkiye'nin ilk nadir hastalıklar merkeziKemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyorATO Başkanı: Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyinAlmanya, doktorlardan sonra Türk hemşirelere de gözünü dikti

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?