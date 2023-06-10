Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 08:48
Elazığ dan karaman,konya istikametine ortak nakliye

Kıymetli meslektaşlarım Elazığ'dan karaman,konya istikametine ortak nakliye

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