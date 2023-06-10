Kamu-Sen Toplu Sözleşme Başkan Yardımcısının açıklamaları

Benim 20 yılda gördüğüm onlar ne isterse o oluyor baskı oluşturacak sendika yok olmazda bizleri temsil eden sendikada alkıştan başka bir şey yapmıyor gecmiş gelecegın resmidir bir kere sadece bir kere bile sevinerek zam aldıkmı hayır

Benim 20 yılda gördüğüm onlar ne isterse o oluyor baskı oluşturacak sendika yok olmazda bizleri temsil eden sendikada alkıştan başka bir şey yapmıyor gecmiş gelecegın resmidir bir kere sadece bir kere bile sevinerek zam aldıkmı hayır