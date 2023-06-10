Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2023 08:51
Kamu-Sen Toplu Sözleşme Başkan Yardımcısının açıklamaları

Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, en düşük dereceli memur maaşının temmuz ayında 22 bin TL?ye yükseltileceğini ifade etmişti.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu vaadi, devletimizin bir sözü olarak kabul ediyoruz. Ancak yaşanan son ekonomik gelişmeler, döviz kurunun bir hafta içerisinde yaklaşık %25 değer kazanması ile birlikte değerlendirildiğinde temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL düzeyine çıkarılmasının alım gücünde yaşanan erimeyi telafi edemeyeceğini ortaya koymaktadır.

Arkadaşlar toplu sözleşmeye kamu sen oturacak mı? Merak ettim doğrusu: https://memurlarnedio.com/memur-zammi-ile-ilgili-flash-aciklama-madde-madde-siraladi/


yellow2578
Aday Memur
10 Haziran 2023 09:01
Benim 20 yılda gördüğüm onlar ne isterse o oluyor baskı oluşturacak sendika yok olmazda bizleri temsil eden sendikada alkıştan başka bir şey yapmıyor gecmiş gelecegın resmidir bir kere sadece bir kere bile sevinerek zam aldıkmı hayır
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