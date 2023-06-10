Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2023 09:46
Sağlık bakanlığından aile ve sosyal çalışmalar bakanlıgına geçiş

Merhaba arkadaşlar sağlık bakanlığında sözleşmeli paramedik olarak çalışan biri aile ve sosyal çalışmalar bakanlıgına DSP olarak geçiş yapabilir mi

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