KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


10 Haziran 2023 10:22
AÖF Kayıt Sildirmeme Gerek Var Mı ? Yardım

Ben normalde önlisans mezunuydum ve mezun olduktan sonra can sıkıntısına sınavsız girilen önlisans bölümlerinden birine girdim. Ancak bu sene DGS'ye girip lisansa tamamlamayı düşünüyorum AÖF üzerinden, AÖF'te İkinci Üniversite olarak okuduğum bölümde sadece güz döneminde harcımı yatırdım sonrasında bahar dönemine başvurmadım bile. Ancak DGS ile lisansa geçeceğim zaman bu önlisans öğrenciliğimi sildirmeme gerek var mı herhangi bir sorun yaşar mıyım ?

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