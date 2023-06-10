Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2023 10:40
TÜİK'in enflasyon açıklamalarına

Kimse inanmadığı halde neden zam verilecekken onların açıklamaları bekeniyor misal Ocak zammı 4 üne kadar beklendi yanlış hatırlamadıysam 2022 yılı memur için enflasyon %35 açıklanmışken %70 in üzerinde zam verilmesi %10 luk sözleşme oranınıda düşsek %25 üzeri bi zam oranı ortaya çıkıyor (zam oranı yeterliydi diyemem) bunun anlamı TÜİK'in açıklamalarına hükümette inanmıyor hele son açıklanan oran 0.04 komedi gibi 2023 enflasyon oranı ile hükümetin vadettiği zam oranlarına bakılırsa (şuan en düşük memur 25bin olmalı zam oranıda eşit yapılmalı) açıklanan enflasyon oranlarına kimsenin inanmadığı bir gerçek ne zaman pinpon topuyla değilde ekmeğe (temel ihtiyaçlar esas alındığında ) yapılan zammı enflasyon oranı olarak kabul edililirse gerçek değerini verecektir.

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