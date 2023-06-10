Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 10:55
Acil yardım lazım esim cakili kadro ipka kabul olmadi

İyi günler eşim belediye de daimi işçi sınıfında büro memuru olarak çalışıyor belgeleri verdim ama ipka kabul olmadı Tunceli?ye tayinim çıktı. Es durumundan istanbuldan Kayseri?ye tayin oldum 2022 de 5. Yılımdayim meslekte bu süreçte tayini durdurmak için dilekçe yazdım genel merkeze ayrıca sayin müdürle de konuşmalı mıyım bu durumu bu süreçte gih için de başvuru yapmalı mıyım yoksa ipka ederler mi? Nasıl yol izlemem lazım


Nrll
Aday Memur
10 Haziran 2023 11:04
Mahkeme yolu gözüktü sana. Ama mahkeme kararlarida uygulanmadığı için çok yapacak birşey yok.

Gökhan3846
Aday Memur
10 Haziran 2023 11:07

İnşallah olmaz emniyet işi hep zora sokmayi seviyor ama inşallah mahkeme yoluna gitmeden çözülür

Nrll, 25 dk. önce
Mahkeme yolu gözüktü sana. Ama mahkeme kararlarida uygulanmadığı için çok yapacak birşey yok.
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